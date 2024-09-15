حصول 32 مدرسة بكفر الشيخ على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كفر الشيخ ـ محمد سليمان

أعلن محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول 32 مدرسة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من بين 33 مدرسة تقدمت للاعتماد، مؤكداً أن إجمالي المدارس المعتمدة 347 مدرسة، موجها التهنئة لهيئة التدريس والعاملين بتلك المدارس، متمنياً التوفيق لكل العاملين بتعليم كفر الشيخ فى العام الدراسى الجديد.

والمدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة موزعة على 12 إدارة تعليمية، 7 مدارس بإدارة سيدى سالم، و5 مدارس بإدارة شرق كفر الشيخ، و4 مدارس بكل من إدارتى دسوق وقلين، و3 مدارس بإدارة الرياض، و2 مدرسة بإدارتى بيلا وسيدى غازى، ومدرسة واحدة بكل من الحامول وفوه ومطوبس وبرج البرلس وبلطيم بذلك يصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة 347 مدرسة بالمحافظة، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بكل إدارة، إدارة سيدى سالم 62 مدرسة، وإدارة شرق كفر الشيخ 50 مدرسة، وإدارة الرياض 43 مدرسة، وإدارة قلين 37 مدرسة، وإدارة بيلا 27 مدرسة، وإدارة دسوق 26 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 21 مدرسة، وإدارة بلطيم 21 مدرسة، وإدارتي مطوبس والحامول بكل منهما 16 مدرسة معتمدة، وإدارة فوه 11 مدارس، وإدارة سيدى غازى 9 مدرسة، وبرج البرلس 8 مدرسة معتمدة.

وبلغ عدد المدارس المعتمدة للعام الدراسي 2023-2024، 71 مدرسة وهو ما يحدث للمرة الأولى أن يتم اعتماد هذا العدد خلال عام دراسي واحد ،وذلك لدعم القيادات لمنظومة الجودة بكفر الشيخ.

