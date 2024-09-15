جمع السمسم من الأراضى استعداد لموسم الحصاد فى المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى الحقول المنزرعة لمحصول السمسم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية ، وذلك أثناء حصد المحصول وتجميعه لبدء موسم الحصاد.

ويقول إسماعيل أحمد مزارع ومقيم إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية ، أن محصول السمسم يتم حصاده فى تلك الأيام وجمعه، ليتم وضع المحصول أكوام فى الشمس وبعد ذلك يتم عملية الحصاد .

ويضيف إسماعيل أحمد ، أنه يتم عملية الحصاد بعد 15 يوم من وضعه فى الشمس ، والحصول هذا العام مبشر جدا ، ومن المتوقع أن تكون إنتاجية الفدان من 8 إلى 10 أدرب .

ويشير أن المحصول يستغرق منذ زراعته وحتى جمعه من 95 يوما إلى 100 يوما، فى الأرض ، ولايحتاج إلى جهد كبير مثل باقى المحاصيل .