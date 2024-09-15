جامعة المنصورة تنظم جلسات حوارية ضمن أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا

الدقهلية - سارة الباز

قامت جامعة المنصورة بتنظيم حدث هو الأول من نوعه، وذلك فى إطار رئاستها لتحالف جامعات أقليم الدلتا هذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة عبير توكل، مدير برنامج هندسة الذكاء الصناعي ومنسق فريق Startup Grind، وتم ذلك بمقر Creativa مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة.

و يأتي تنظيم جامعة المنصورة هذا الحدث "Startup Grind - Meet Up 2" فى نسخته الثانية، في إطار تنفيذ خطة الجامعة؛ لتحقيق أهداف التحالف المنبثق من الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و تحقيقا لمبدأ التكامل بين المؤسسات التعليمية، و الصناعية و البحثية، وقطاع الأعمال لتنفيذ أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



وتم استقبال وفود الجامعات المشاركة وهى: جامعة المنوفية، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمياط، جامعة مدينة السادات، جامعة الدلتا، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة سمنود التكنولوجية، بالإضافة إلى وفد جامعة المنصورة، وتم عقد جلسات حوارية عن الإستثمار؛ شارك فيها رجال أعمال، و مستثمرين، وجلسات استشارية، شارك فيها مستشاري أعمال، وجلسة بحثية تشاركية لإيجاد حلول مبتكرة في منطقه الدلتا، بحضور 25 شركة ناشئة من طلاب الجامعات المصرية، و تقديم 50 فكرة إبداعية، وحصلوا جميعا على جلسات استشارية من الخبراء والوفود المشاركة، وذلك بحضور العديد من القيادات الجامعية في الجامعات المصرية من بينهم: الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس جامعة السادات، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة الشربيني، نائب رئيس جامعة الدلتا، والدكتور محسن عزام، مستشار رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة مها توني، منسق مكتب ابتكار بجامعة المنوفية، والدكتور عادل علي النكلاوي، مشرف جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود الأمير، مشرف جامعة دمياط، والدكتور المتولي مصطفى سليم، عميد كلية الزراعة بجامعة دمياط، والدكتورة سوزي فايز بجامعة المنصورة الجديدة، وبمشاركة العديد من مشرفي الوفود الطلابية بهذه الجامعات بوفد ممثل من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء من الجهاز الإداري، وعدد من الطلاب المهتمين بالمجال.