تشكيل لجنة هندسية لمتابعة انهيار جزئى بعقار خالى من السكان فى السيدة زينب

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب انهيار جزء من منزل خالٍ من السكان بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، وفحص سلامة العقارات المجاورة وبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.

وطالبت النيابة تحريات رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحقيق مع مالك العقار.

كانت منطقة السيدة زينب شهدت انهيار جزء من منزل خالٍ من السكان ، وسط رعب وذعر أهالي المنطقة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة ، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في السيدة زينب ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار خالى من السكان عبارة عن سقوط حائط داخل منور العقار دون وقوع أى اصابات، وصادر له قرار إزالة ، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.