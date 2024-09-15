تجديد شهادة الأيزو في إدارة الجودة لمركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة

محمد صبحى

حصل مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، على تجديد شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة ISO 9001-2015، وذلك بعد استيفاء كل المتطلبات والمعايير الضرورية، مما يعد شهادة على التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في خدماته الأكاديمية والتخصصية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن تجديد مركز اللغات والترجمة لشهادة الأيزو هو تأكيد على الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تطوير مراكزها الخدمية والبحثية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لتقديم بيئة تعليمية متميزة تواكب التطلعات في أن تكون جامعة القاهرة نموذجًا يحتذى به في الجودة الأكاديمية والإدارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار عبد المعز مديرة المركز، أن تجديد شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة يعكس التزام المركز بتقديم خدمات متميزة في مجالات اللغات والترجمة، مع التركيز على التحسين المستمر في جودة العمليات التعليمية والإدارية لتحقيق النجاح والتميز في تقديم برامجنا الأكاديمية.

يذكر أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يعد واحدًا من أهم مراكز جامعة القاهرة التي تخدم آلاف المستفيدين وتعمل على تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات أو خريجين، كما يقدم المركز العديد من المنح والتخفيضات لتخفيف الأعباء ودعم غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.