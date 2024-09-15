تايمز أوف إسرائيل: الحوثيون نجحوا للمرة الثالثة فى اختراق الدفاعات الإسرائيلية

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جماعة الحوثي نجحت للمرة الثالثة على ما يبدو في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بعدما فشل الجيش في اعتراض صاروخ باليستي "أرض- أرض" أطلقته الجماعة من اليمن على إسرائيل، صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة، أن الصاروخ تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل حوالي الساعة 6:30 صباحًا، مع سماع تنبيهات من شرق تل أبيب إلى "موديعين"، فيما وردت تقارير تفيد بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في غابة بن شيمن، مما أدى إلى اندلاع حريق على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق مطار بن جوريون.

وأفاد جيش الدفاع الإسرائيلي في البداية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، لكنه قال لاحقا إنه يحقق أيضا في نتائج الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت على المقذوف.

ومن المقرر إجراء تحقيق عسكري لتحديد سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي، أو ما إذا كان قد تم اعتراضه بالفعل- إما بشكل كامل أو جزئي.

وقالت عاملة في محطة قطار موديعين لموقع "والا" الإخباري، إنها سمعت انفجارا كبيرا بعد وقت قصير من وصولها إلى الملجأ، بينما قالت الشرطة إنها تبحث أيضا عن شظايا محتملة ربما سقطت في مناطق شرق تل أبيب.

في السياق.. ذكر جيش إسرائيل، أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بالنسبة للمدنيين، حيث ظلت المدارس ورياض الأطفال مفتوحة كالمعتاد في وسط إسرائيل.