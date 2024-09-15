اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنتين فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:36 م
النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنتين فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق
كتب: إبراهيم قاسم - امنية الموجى

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أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.

وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل، والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة، لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسسبب في ذلك وبيان مدى إتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.







النيابة العامة

واقعة تصادم قطارين

واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

مدينة الزقازيق




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