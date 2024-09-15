"المهارات الوظيفية".. دورة تدريبية مجانية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الاسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، دورة تدريبية عن المهارات الوظيفية، وذلك من خلال مبادرة "كن مستعداً Be Ready".

وتهدف الدورة التدريبية لتأهيل الشباب وحديثي التخرج بالمهارات المطلوبة في سوق العمل وتعد مبادرة "كُن مُستعِداً" تجربة فريدة من نوعها، والدورة مخصصة لخريجى مختلف كليات جامعة الإسكندرية مجاناً بدون أى رسوم، وتمنح شهادة معتمدة فى نهاية الدورة.

و مدة الدورة 5 أيام من الأحد 22 سبتمبر حتى الخميس 26 سبتمبر من الساعة 10 ص حتى الساعة 4 عصراً داخل مركز كلية الأعمال- مبنى نور الدور الأول.



