اليوم السابع
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"المتحدة" تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر البث الفضائي الدولي IBC بأمستردام

الأحد، 15 سبتمبر 2024 07:02 م
"المتحدة" تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر البث الفضائي الدولي IBC بأمستردام عمرو الفقى
رامى محيى الدين

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شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي Ibc اليوم الأحد، في العاصمة الهولندية أمستردام، بجلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي بصفتها أحد أكبر التكتلات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي Ibc  والذي يعد أحد أهم الفاعليات العالمية في مجال البث التليفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما.


واستضاف Ibc في نسخته هذا العام جلسة نقاشية بعنوان " إعادة تشكيل منظومة إعلامية راسخة عبر تبني الابتكارات التكنولوجية التحولية،" بمشاركة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT وأدارها الخبير الإعلامي الآن ماكلينان.







الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي

IBC

العاصمة الهولندية

أمستردام




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