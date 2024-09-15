المباحث تستمع لشهود العيان بحادث انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم حول واقعة انفجار أسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، كما يتم الاستماع لشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان رجل وسيدة لقيا مصرعهما وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانفجار إسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة انفجار أسطوانة غاز داخل محل خردوات بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 7 طوابق، ونتج عنه وفاة رجل وسيدة وأصيب 2 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.