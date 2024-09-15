القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت منطقة مدينة السعادة التابعة لدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على قتل آخر بعد مشادة بينهما تطورت لمشاجرة انتهت بجريمة بشعة، حيث قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بالرقبة، فسقط غريقا في دمائه وسط المارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بمقتل شاب على يد زميله بمنطقة السعادة دائرة قسم شرطة اول شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم شبرا الخيمة أول برئاسة المقدم يوسف الشامي رئيس المباحث، ورئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، العقيد أحمد عصر، إلى مكان الواقعة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "عماد أ"، قام بقتل جاره ويدعى "محمود ع"، 21 عاما، وشهرته "محمود خرابة"، بعد مشاده بينهما تطورت إلى مشاجرة فقام المتهم مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، بطعن المجني عليه برقبته ليسقط الأخير على الأرض غارقا في دمائه مفارقا الحياة، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة بمستشفى ناصر بشبرا الخيمة، تحت تصرف النيابة العامة المختصة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.