اليوم السابع
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القبض على المتهمين بتخويف طفل بـ"كلب" فى منطقة أوسيم

الأحد، 15 سبتمبر 2024 04:59 م
القبض على المتهمين بتخويف طفل بـ"كلب" فى منطقة أوسيم رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب، مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.







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