اليوم السابع
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الأحد، 15 سبتمبر 2024 10:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة.. رسالة ماجستير بـ"آداب القاهرة"

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:10 م
الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة.. رسالة ماجستير بـ"آداب القاهرة" جانب من المناقشة

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شهدت كلية الآداب جامعة القاهرة، مناقشة رسالة الماجستير للباحث مصطفى حمد عبد القادر الذي حصل على الدرجة بتقدير ممتاز عن موضوع بعنوان الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسين حمودة الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة (مشرفا) والدكتور سعيد الوكيل أستاذ النقد والأدب الحديث كلية الآداب جامعة عين شمس (مناقشا) والدكتور أحمد عمار الأستاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة (مناقشا).

وتتكشف الدراسة تجليات الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة إذ تكونت  الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وتتناول الفصول أبعاد الاغتراب في عدد من الروايات النوبية على مستوى عتبات النص في الفصل الأول والحدث الروائي في الفصل الثاني والشخصية الروائية في الفصل الثالث ودوافع الاغتراب في الرواية النوبية في الفصل الرابع







الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة

اداب القاهرة

جامعة القاهرة

النوبة




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