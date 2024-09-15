الصين تفعل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات مع اقتراب إعصار "بيبينكا"

أحمد علوى

أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية ، استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في شانجهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي.



وقالت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية ، "إن الأمطار الغزيرة بسبب الإعصار ستضرب المناطق الجنوبية الشرقية للصين، ومن المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه في بعض الأنهار المتوسطة والصغيرة في هذه المناطق، مستويات التحذير".



وأكدت على ضرورة الوقاية من الفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة، والسيول الجبلية في المناطق المتضررة لضمان سلامة أرواح السكان وممتلكاتهم.



وفي الفترة من الأحد ليلا حتى صباح الاثنين، سيهبط الإعصار على اليابسة على طول الساحل من تايتشو في تشجيانغ إلى تشيدونغ في جيانغسو، ما سيتسبب في هطول أمطار غزيرة، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ.