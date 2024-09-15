الصين تتوقع 74 مليون رحلة بالسكك الحديدية خلال عطلة منتصف الخريف

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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية أنه من المتوقع أن تشهد الصين 74 مليون رحلة ركاب بالسكك الحديدية خلال ذروة السفر، التي تستمر خمسة أيام بمناسبة عطلة منتصف الخريف.



وذكرت الشركة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن متوسط رحلات الركاب اليومي سيصل إلى ما يقدر بنحو 14.8 مليون رحلة خلال الفترة ما بين يومي 14 سبتمبر و18 سبتمبر الجاري.



وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ رحلات الركاب ذروتها، اليوم /الأحد/، وهو اليوم الأول من العطلة التي تستمر ثلاثة أيام بمناسبة عيد منتصف الخريف، مُقدرة إجراء 16.8 مليون رحلة في هذا اليوم.