الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2هاتف محمول). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية واستخدامه فى تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 350 قرصا لعقار "أبتريل" المخدر - 30 كيلو جراما لبودرة "ترامادول" المخدر - 60 قرصا لعقار "ميزوتاك" – المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون جنيه تقريباً.