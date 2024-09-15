اليوم السابع
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الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الليبية توجه بسرعة التعامل مع الأزمة فى "سبها" جراء الأمطار الغزيرة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:07 م
الحكومة الليبية توجه بسرعة التعامل مع الأزمة فى "سبها" جراء الأمطار الغزيرة أمطار - أرشيفية
أ ش أ

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أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تعليماته العاجلة لوزارات الداخلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والجهات المختصة، بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات.

ودعت الحكومة الليبية - في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - جميع الليبيين للاستجابة للتحذيرات "التي سبق وأن تم الإعلان عنها وتوخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب وخاصة المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول".

وأشارت إلى توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار.
وكان المجلس البلدي "سبها" قد أعلن - في وقت سابق اليوم - مصرع شخصين وإصابة 33 حالة نتيجة الأمطار الغزيرة على المدينة.







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انقطاع الكهرباء

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