اليوم السابع
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الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى: أكثر من 40 صاروخا أطلق على الجليل والجولان وإصابة 9 أشخاص

الأحد، 15 سبتمبر 2024 09:47 ص
الجيش الإسرائيلى: أكثر من 40 صاروخا أطلق على الجليل والجولان وإصابة 9 أشخاص الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن وابلا من نحو 40 صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) المحلية عن بيان الجيش القول "إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ، بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة، ما تسبب في إشعال حرائق".

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن حزب الله مسؤوليته عنه.

ومن جانبها، أعلنت منظمة (نجمة داوود الحمراء) الإسرائيلية عن إصابة 9 أشخاص أثناء الركض للوصول إلى الملاجئ خلال هجوم صاروخي في الصباح الباكر أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وأوضحت المنظمة أنها نقلت خمسة أشخاص منهم إلى المستشفيات بينما تم تقديم الرعاية اللازمة للآخرين في مكان الحادث.







الجيش الإسرائيلي

لبنان

الجليل

حزب الله




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