الاحتلال الإسرائيلى يتسبب بإجهاض امرأة حامل خلال الاعتداء على زوجها بالخليل

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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فلسطيني وعائلته، فجر اليوم الأحد، عقب مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إجهاض زوجته الحامل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، ما أدى إلى إجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى.

وأضافت أن مستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل الفلسطينيين.

ونظم مستوطنون مسلحون مساء أمس مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين، حيث اقتحم عدد من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، المدينة من حاجز الجلمة إلى المنطقة الصناعية والحي الشرقي ودوار الزايد، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في الحي الشرقي للمدينة.