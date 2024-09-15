الآلاف يحتفلون بالمولد النبوى حاملين العصا والأعلام بقنا.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

احتفل الآلاف من أبناء مركز نقادة جنوب قنا بذكرى المولد النبوي الشريف في مسيرة كبيرة انطلقت من المدينة حمل خلالها المشاركون العصا والإعلام.

وانطلقت "الدورة" بعد انتهاء تنظيمها بمشاركة كبار سن وشباب حاملين الشوم والعصا والسير بالجمال والخيول في مظهر احتفالي اعتاد عليه الأهالي كل عام، مع ترديد عبارات " يا حبيبي يارسول الله وإلا رسول الله.



ووزع عدد الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة، الحلوى على المشاركين في المسيرة، كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، وهي عادة تتواجد في كل عام بمركز نقادة، ويسبقها الاحتفال لمدة 15 يوما بليالي مختلفة عند العائلات مع إقامة موائد وتوزيع مشروبات علي الحاضرين.





وشارك في الدورة أهالى القرية بمسيرات منفردة، حيث تجهز كل قرية طريقة الاحتفال الخاص بها ثم الخروج بالسيارات وسيرا علي الأقدام والاشتراك مع الدورة الكبرى بالمدينة.



احتفالات-المولد-النبوى-في-قنا



احتفالات-المولد-النبوي-بقنا



الآلاف-حاملين-العصا-والأعلام-احتفالًا-بالمولد-النبوي-بقنا



الآلاف-حاملين-العصا-والأعلام-في-احتفالت-المولد-النبوي-بقنا



الآلاف-حاملين-العصا-والأعلام-يحتفلون-بالمولد-النبوي-بقنا



الآلاف-يحتفلون-بالمولد-النبوي-في--قنا



جانب-من-الاحتفالات