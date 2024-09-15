إيطاليا.. 277 حالة وفاة بحوادث الطرق منذ بداية العام الجاري

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أعلن المرصد الإيطالي لسلامة المرور، تسجيل 277 حالة وفاة؛ بحوادث الطرق منذ بداية العام الجاري.

وذكر المرصد الإيطالي، في بيان السبت أن من بين تلك الحالات 186 رجلا و91 امرأة، وكانت أعمار الأغلبية فوق سن 65 عاما.

وأشار إلى أن إحصائيات النصف الأول من العام الحالي كشفت عن أن كبار السن هم أكثر الحالات بحوادث الطرق، حيث سجلت 198 حالة وفاة مقارنة بـ191 حالة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن أكبر المناطق في وفيات الطرق سجلت في منطقة لومباردي، تليها لاتسيو وكامبانيا.