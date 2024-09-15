إعصار "أنيت" يسيطر على النمسا بقوة.. وسلطات العاصمة تطالب المواطنين بالبقاء بالمنزل

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أطلقت العاصمة النمساوية "فيينا" تحذيرا للمواطنين بضرورة البقاء في المنزل بعد أن سيطر إعصار "أنيت" على النمسا بقوة.

وأفادت بلدية فيينا في بيان اليوم الأحد، بأن حركة القطارات توقفت جزئيًا، وأصبحت عشرات الأماكن مناطق كوارث.

وأوضحت أنه بين مدينتي سانت بولتن وفيينا، من المتوقع أن تصل كمية المياه إلى 400 لتر لكل متر مربع في بعض الأماكن، بالإضافة إلى ذلك تستمر عاصفة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة .

ولفتت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يخشون حدوث "كارثة"، وينصحون الناس بالبقاء في منازلهم، كما نصحت السكك الحديدية بعدم السفر بالقطار، وقد أغلقت بالفعل بعض الطرق.

وأشار بلدية فيينا إلى تساقط الثلوج على ارتفاعات تزيد عن 800 متر كما طلب التأكد من الابتعاد عن الأشجار، كما كان لا بد من إغلاق العديد من خطوط مترو الأنفاق جزئيًا.