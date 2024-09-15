إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالى.. الأسماء

مطروح - حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل، عند الكيلو 78 على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف والأهالي إلى مستشفى الحمام المركزي.



استقبل مستشفى الحمام المركزي، المصابين في الحادث وهم، زيدان عبدالرحيم حسين " 42 سنة " من محافظة البحيرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالعمود الفقري، ومحمود كارم محمود " 30 سنة " من الإسكندرية، مصاب بجرح بفروة الرأس حوالي 10 سم و اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمد ابراهيم حسنين " 48 سنة " من محافظة المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بالوجه حوالي 4 سم، و لويس رفعت جاد " 18سنة " من الجيزة، مصاب كدمة شديدة بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، ومايكل عماد جاد " 21 سنة " من الجيزة، مصاب كدمة بالكتف، ومحمد ابراهيم حسن " 15 سنة " من الاسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم حسن السيد " 42 سنة " من الاسكندرية، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة في إخلاء المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.

