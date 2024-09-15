اليوم السابع
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إصابة شرطي إسرائيلى في عملية طعن بالقدس الشريف

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:12 م
إصابة شرطي إسرائيلى في عملية طعن بالقدس الشريف قوات الاحتلال- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن شرطيا إسرائيليا أصيب في عملية طعن بمدينة القدس الشريف. وذكرة القناة الـ12، أن قوات الاحتلال استنفرت في محيط الحادث للتعامل مع الموقف.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ345، حيث قصفت قوات الاحتلال العديد من المناطق في القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين، في الوقت التي تعرضت فيه الأراضي المحتلة "إسرائيل" إلى قصف من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر طبي في مستشفى المعمداني وصول خمس جثث لشهداء إلى المستشفى اليوم الأحد، إثر قصف صاروخي نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف عدداً من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

 







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