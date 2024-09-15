اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء قرابة 11 ألف شخص جراء الفيضانات فى التشيك

الأحد، 15 سبتمبر 2024 03:49 م
إجلاء قرابة 11 ألف شخص جراء الفيضانات فى التشيك فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الإطفاء في التشيك، اليوم الأحد، إجلاء قرابة 11 ألف شخص من منازلهم جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد وتسببت في غمر عشرات الطرق.

وطالب رئيس الوزراء بيتر فيالا ووزير الداخلية فيت راكوشان المواطنين بالالتزام بأوامر الإجلاء التي تصدرها السلطات في مختلف المناطق، محذرين من احتمال اتجاه الأوضاع في البلاد إلى الأسوأ، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية.

وتتأثر التشيك إلى جانب دول أوروبية أخرى بموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتسببت الفيضانات في التشيك حتى الآن في فقدان أربعة أشخاص بالإضافة إلى تعليق أكثر من 40 خط سكة حديدية وانقطاع الكهرباء عن 260 ألف أسرة.







التشيك

فيضانات

امطار

انقطاع الكهرباء




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة