إجلاء قرابة 11 ألف شخص جراء الفيضانات فى التشيك

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أعلنت إدارة الإطفاء في التشيك، اليوم الأحد، إجلاء قرابة 11 ألف شخص من منازلهم جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد وتسببت في غمر عشرات الطرق.

وطالب رئيس الوزراء بيتر فيالا ووزير الداخلية فيت راكوشان المواطنين بالالتزام بأوامر الإجلاء التي تصدرها السلطات في مختلف المناطق، محذرين من احتمال اتجاه الأوضاع في البلاد إلى الأسوأ، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية.

وتتأثر التشيك إلى جانب دول أوروبية أخرى بموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتسببت الفيضانات في التشيك حتى الآن في فقدان أربعة أشخاص بالإضافة إلى تعليق أكثر من 40 خط سكة حديدية وانقطاع الكهرباء عن 260 ألف أسرة.