نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة بمدينة المنشاة وتحرير 55 محضر مخالفات

سوهاج عمرو خلف

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق مدينة المنشاه لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، والرقابة على المحال التجارية، وتحقيق الإنضباط بالشارع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج،

شارك فى الحملة كل من "العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة المنشاه، وممثلى جهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى، والصحة، والتموين، والعمل، وسلامة الغذاء، و الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة.

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت شوارع " صلاح سالم، والشارع الجديد، وميدان بنك مصر، والشوارع المتفرعة من الميدان، ومحيط مجلس المدينة"، موجها برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الإلتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر مخالفات متنوعة ما بين تموين، وصحة، وعمل، وسلامة غذاء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكثر من 500 من المضبوطات، و 7 إخطارات غلق لمحلات غير مرخصة، ومخالفة.

ووجه نائب المحافظ خلال الحملة بإحالة مسئولي الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه للتحقيق العاجل، لما تلاحظ من تردى الأوضاع بشوارع المدينة فيما يخص المرافق والاشغالات.

وتأتى تلك الحملة بمدينة المنشاه، اليوم، بالتزامن مع حملات أخرى بمختلف مراكز المحافظة لرفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع.



والتقى نائب المحافظ خلال جولته بالمنشاه عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الإنضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة والشوارع بسهولة ويسر بعد رفع الإشغالات منها.

