مسئول سودانى: السيطرة على الأمراض الوبائية بولاية الخرطوم

أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية السودانية محمد إبراهيم، اليوم السبت، السيطرة الكاملة على جميع الأمراض الوبائية المحتملة بولاية الخرطوم.
وقال إبراهيم ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ :"إنه تمت السيطرة على جميع الأمراض الوبائية التي قد تنتشر في ولاية الخرطوم، ومنها وباء الكوليرا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".
وأضاف المسؤول السوداني: إننا نواجه تحديات كبيرة للقضاء على مرض الملاريا وحمى الضنك قبل نهاية الشهر الجاري، لضمان عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الفترة المقبلة .
وحول حملة تطعيم الكوليرا في الخرطوم، أوضح إبراهيم :" إنه تم تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت النساء في سن الإنجاب والأطفال وكبار السن بنسبة 100 % في مناطق شرق النيل وبحري وامبدة وكرري"، مشيرا إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين للقضاء على هذا الوباء بشكل نهائي في البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة