مسئول سودانى: السيطرة على الأمراض الوبائية بولاية الخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الطوارئ الصحية السودانية محمد إبراهيم، اليوم السبت، السيطرة الكاملة على جميع الأمراض الوبائية المحتملة بولاية الخرطوم.

وقال إبراهيم ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ :"إنه تمت السيطرة على جميع الأمراض الوبائية التي قد تنتشر في ولاية الخرطوم، ومنها وباء الكوليرا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

وأضاف المسؤول السوداني: إننا نواجه تحديات كبيرة للقضاء على مرض الملاريا وحمى الضنك قبل نهاية الشهر الجاري، لضمان عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الفترة المقبلة .

وحول حملة تطعيم الكوليرا في الخرطوم، أوضح إبراهيم :" إنه تم تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت النساء في سن الإنجاب والأطفال وكبار السن بنسبة 100 % في مناطق شرق النيل وبحري وامبدة وكرري"، مشيرا إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين للقضاء على هذا الوباء بشكل نهائي في البلاد.