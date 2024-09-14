محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الاتحاد المصرى للهجن إقامة مهرجانات سنوية ثابتة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وذلك بعد ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، حيث تم بحث إقامة مهرجانات سنويه ثابتة لسباقات الهجن المختلفة على مدار العام بمدن المحافظة ووضعها على خريطة سياحة الرياضات العالمية، استثمارا لما تملكة المحافظة من إمكانات لوجستية وبشرية وطبيعية قادرة على انجاح مثل هذه السباقات والمهرجانات على مدار العام سواء كانت هذه السباقات محلية او عربية او عالمية ،

فضلا على دعم المحافظة بكافة امكاناتها من اجل تنشيط تلك السباقات التي تعد من اهم روافد السياحة الرياضية ، فضلا على كونها احياء للتراث البدوى و رياضة الأجداد

