محافظ الشرقية يصل موقع حادث تصادم قطارى الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

وصل منذ قليل، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق، لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، في بيان لها أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه 39 سيارة إسعاف لمكان الحادث,

وأكدت المتحدثة الرسمية، المهندس حازم الأشموني برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامناً مع وقوع الحادث.

وقد وقع مساء اليوم، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، فيما أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن حادث قطاري الشرقية الذى وقع منذ قليل، وقع بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 281 الزقازيق الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

من جهته، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حادث تصادم قطار الزقازيق مع وزير الصحة ومحافظ الشرقية، موجها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وفى نفس السياق، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في موقع حادث قطار الشرقية.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع" أنه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث.