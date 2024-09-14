محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى بمسجد المحروسة فى العجوزة

كتبت - مرام محمد

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف الجيزة بمسجد المحروسة بمنطقة المهندسين بحى العجوزة لإحياء ذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1446‍ هـ.

وخلال كلمته نقل محافظ الجيزة، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل الحضور والمشاركين في الاحتفالية بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولي عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بكل الخير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والتقدم.

وتضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وخطبة للدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، مؤكدًا أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة وقد اختتمت الاحتفالية بالتواشيح والابتهالات الدينية.

حضر الاحتفالية اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، وممثلو المنطقة الأزهرية، وعدد من رؤساء الأحياء والهيئات، ومديرو المديريات والإدارات، وأعضاء مجلس النواب والأهالى من سكان المنطقة.