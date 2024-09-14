اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان

السبت، 14 سبتمبر 2024 10:00 م
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان لبنان
أ ش أ

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى ، مساء اليوم السبت ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان.


وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن طائرات الاحتلال الحربية والمُسيرة استهدفت بلدات كفر كلا، ودير سريان، وشيحين، وعيترون، والطيبة، والصرفند، وطير حرفا، والجبين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية فى الأجواء اللبنانية.


كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية ، وأسفرت الغارات على الطيبة والصرفند عن وقوع اصابات بحسب المعلومات الأولية.







لبنان

الاحتلال الإسرائيلى

الجبين

عيترون




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