اليوم السابع
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رئيس الرقابة المالية يوجّه بزيادة تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:37 م
رئيس الرقابة المالية يوجّه بزيادة تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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‎‎وجه الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الهيئة‎ المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق، بمحافظة الشرقية.


وشدد رئيس الهيئة على زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.

 

تقدم الدكتور محمد فريد بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.







الرقابة المالية

التأمين

مجمعة التامين

السكك الحديدية

حادث قطار الزقازيق




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