رئاسة مركز الداخلة تنفذ حملات نظافة مكبرة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملات نظافة وتحسين بيئة بنطاق مدارس المدينة شملت مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة ومدرسة موط الفكرية ، ومدرسة الفتح الاعدادية بموط - اللغات بموط - الصديق الاعدادية بموط ،حيث تم رفع المخلفات والتراكمات وتسوية الملاعب وقص وتقليم وتهذيب الأشجار ، ورفع المخلفات الى الاماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية.

وجرى تنفيذ حملات النظافة بناء على توجيهات اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة، بإنهاء أعمال النظافة وتحسين البيئة المدرسية وتهيئتها لاستقبال الطلاب بشكل لائق وآمن، حيث تمت إزالة المخلفات والقمامة والتراكمات داخل المدارس ، ورفع الاتربة من على جوانب الطرق المؤدية للمدارس بالسيارة المخصصة لرفع الاتربة، ونقل المخلفات الى الاماكن المخصصة لها .



