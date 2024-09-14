جهود صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج والتوعية خلال أسبوع.. فيديو

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 6 سبتمبر حتى 13 سبتمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، استقبال وفد من دولة الأردن الشقيق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، والاستفادة منها وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، كما تم إطلاق دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن كذلك المتعافين من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " تحت شعار" التعافي بطولة .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة 170 متعافى في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة .

كما تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة ،حيث تم تنفيذ 441 نشاط متنوع فى 19 محافظة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 30 ميادين بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 52 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية في 64 نادى ومركز شباب ،وتنفيذ 51 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ايضاً تنفيذ فعاليات ضمن مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات .

كذلك استمرار تنفيذ مبادرة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإضافة إلى استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1913 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4487 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي