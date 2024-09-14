انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 19 سبتمبر، وذلك ضمن المبادرة، والتي تستهدف 27 محافظة من بينها الدقهلية.

وأضاف "مدكور" أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة، والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية، والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى: (ميت غمر - بلقاس - تمي الأمديد - نبروه - الجمالية - المطرية - محلة الدمنة - جمصة - شربين)، وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى.



