وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى أخميم ويقرر إعفاء وكيل المستشفى من مهامه

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمستشفى أخميم المركزى جاءت الزيارة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات التابعة لمحافظة سوهاج.

خلال الزيارة، تفقد دويدار سير العمل فى أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات، بالإضافة إلى الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى والأقسام الداخلية بالمستشفى، وقد لاحظ دويدار ضرورة تحسين بعض الجوانب الإدارية والفنية بالمستشفى، ما أدى إلى اتخاذ قرار بإعفاء وكيل المستشفى من مهامه.

وشدد دويدار على أهمية رفع مستوى النظافة فى المستشفى، والتزام الأطقم الطبية بالزى المخصص وتطبيق قواعد مكافحة العدوى، كما وجه بزيادة عدد الحضانات لتلبية احتياجات أكبر عدد من المرضى، وأكد على ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية لجميع الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفى نهاية الزيارة قدم دويدار شكره للأطقم الطبية على جهودهم المبذولة فى خدمة المرضى، مؤكداً أهمية استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مركز أخميم.



تعليمات وتوجيهات



خلال جولته التفقدية اليوم



داخل أقسام المستشفى



متابعة سير العمل



وكيل صحة سوهاج بالمستشفى المركزى فى اخميم