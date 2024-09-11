اليوم السابع
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وزير المالية: نظام المقاصة المركزى ضمن حزمة التسهيلات الضريبية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:29 م
وزير المالية: نظام المقاصة المركزى ضمن حزمة التسهيلات الضريبية أحمد كجوك - وزير المالية
كتبت هند مختار

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أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع.


بالإضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبى، ووجود نظام المقاصة المركزى.


وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة


وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.







مجلس الوزراء

التسهيلات الضريبية

مصطفى مدبولى

الحكومة

مصر وتركيا

تسهيلات جديدة للمستثمرين



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