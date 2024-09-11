وزير الاستثمار يلتقى وفد سيتى بنك لاستعراض مشروعات البنك بالسوق المصرى

كتب محمد أسعد

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك، حيث استعرض اللقاء استثمارات البنك الحالية في السوق المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الهادفة للتصدير، وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.

وأضاف «الخطيب» أنه تمت مناقشة التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية لمجتمع الاستثمار الدولي، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وقال الوزير إنه عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحديد أولويات المرحلة الحالية وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.

ونوه «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة، لافتا إلى.

حرص الوزارة على جذب المزيد من استثمارات سيتي بنك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما قطاع الطاقة الخضراء وبصفة خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه قال جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك أن البنك يتطلع إلى العمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على تحسين استراتيجية تعظيم رأس المال.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع مصر لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة، بما في ذلك خطط تنويع مصادر الطاقة بمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.