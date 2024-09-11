نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفد المجلس القومي للتعليم العالى بمالاوي

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفد من خبراء الجودة من جمهورية مالاوي (National Council For Higher Education NCHE)، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهيئات ضمان الجودة الدولية والعالمية، وضمن التعاون المتبادل بين الهيئة والجامعات المصرية.

حضر اللقاء، الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الازهري، والدكتورة سافيناز الحبشي المشرف العام علي ملف الجودة والاعتماد المؤسسة بجامعة عين شمس والدكتورة ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة غادة فاروق بالوفد، معربة: عن سعادتها بزيادة الخبراء الدوليين مشيره إلى حرص إدارة الجامعة على تبادل الخبرات الدولية والاهتمام بتحقيق معايير الجودة والاعتماد بصورة عملية تدعم منظومة التعليمية ليس فقط معايير للحصول على شهادات الاعتماد و تطوير جودة التعليم والارتقاء به لمواكبة أحدث التطورات والتحديث المستمر.

كما استعرضت جهود عدد من كليات الجامعة المعتمدة و عدد من البرامج المتميزة المعتمدة دوليًا ، وعقب اللقاء اجرى الوفد زيارة لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة قدمت خلالها الدكتورة ميريام عياد عرض تقديمى، واستعرضت خلاله مهام مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ووحداته و استراتيجيات العمل.