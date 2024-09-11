محافظ الغربية يوجه مسؤولى المركز التكنولوجى بتسهيل الإجراءات على المواطنين

الغربية محمد طارق

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء أحمد أنور السكرتير العام ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم.

وخلال تفقده هنأ محافظ الغربية، المواطنين بقرب حلول الذكرى العطرة لمولد خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى المشرفة على مصر وشعبها العظيم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير و اليمن والبركات.

وأكد محافظ الغربية، على مدير المركز بتسهيل الإجراءات على المواطنين، والعمل على حل المشاكل التي تقدم بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء، وإنجاز العمل في وقت قصير، وخدمة أهالي عروس الدلتا، كما أكد علي فريق العمل بالمركز ببذل كل الجهود من اجل الوصول الي المستهدف وهو خدمة المواطن كأولوية أولى .

واستمع المحافظ إلي عدد من المواطنين القادمين للمركز لتقديم شكواهم وطلباتهم، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه.

وأكد محافظ الغربية حرصه على التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وفي السياق ذاته، قام المحافظ بجولة تفقدية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ،وأطلع المحافظ على خطة الازمات والإغاثة بالمركز، مشيرا الى ان المركز يسهم في التدخل السريع خلال حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة المعنية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على سير العمل داخل مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقام المحافظ بالاطلاع على الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات و الأماكن الخدمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة التي تم تصميمها بواسطة المركز موجها مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتحديثها على مدار الساعة.