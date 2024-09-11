محافظ الجيزة يوجه بفحص حالة عقار بالمنشية للتأكد من حالته الإنشائية

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أحياء ومراكز جنوب الجيزة والهرم وأبو النمرس والبدرشين وكرداسة لتفقد الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع مراد وميدان الجيزة وربيع الجيزى والمريوطية وطريق سقارة وخطط العمل المقرر تنفيذها بعددا من القطاعات نطاق الأحياء والمراكز.

وعاين محافظ الجيزة، خلال الجولة إحدى العمارات السكنية بمنطقة المنشية نطاق مدينة كرداسة، وذلك للوقوف على السلامة الإنشائية للعقار، موجهًا بضرورة قيام المالك باستخراج تقرير من كلية الهندسة جامعة القاهرة للتأكد من السلامة الإنشائية، حفاظًا على أمن وسلامة المقيمين بها، وذلك قبل البدء في أعمال رصف وتطوير طريق المنشية نطاق مدينة كرداسة، وذلك لتيسير الحركة المرورية لقاطني المنطقة وربطه بـ محور عمرو بن العاص.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للعمل على تحسين البنية التحتية للصرف الصحي لحل مشكلة طفوحات الصرف بالمنطقة قبل البدء في أعمال رصف وتطوير الطريق.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والأجزاء المعيبة بأحد القطاعات بطريق المريوطية.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة والتجميل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.