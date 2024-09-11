اليوم السابع
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الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنزويلا: العالم لا يهتم بقتل الأطفال فى فلسطين ونضال الشعوب ينبغى أن يستمر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:11 م
فنزويلا: العالم لا يهتم بقتل الأطفال فى فلسطين ونضال الشعوب ينبغى أن يستمر الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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شدد ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة على أن الوضع في فلسطين انعكاس حقيقي لازدواجية المعايير الدولية، موضحا أن العالم لا يهتم بقتل الأطفال والنساء في الأراضي الفلسطينية وغيرها لأن القوى الدولية ترغب في تدمير الدول من أجل السيطرة على مواردها.

واعتبر السفير الفنزويلي، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية مع سفراء دول أمريكا اللاتينية، إن نضال الشعوب ينبغي أن يستمر حتى يمكنها الصمود أمام محاولات التدمير والقتل، معربا عن دعم بلاده لحق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالامم المتحدة.


 







الجامعة العربية

فنزويلا

فلسطين الامم المتحدة

أمريكا اللاتينية




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