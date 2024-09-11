ضربة أمنية .. ضبط عقاقير مخدرة بقيمة 75 مليون جنيه فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى لقيامه بإعادة تدوير العقاقير المخدرة بالشرقية، وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالى 75 مليون جنيه وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بإعادة تدوير الخامات المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً من مصنع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر على (لتر لعقار "الأوكسيكودون" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت 5,670 طن – المعدات والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (75 مليون جنيه تقريباً).