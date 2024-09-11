ضبط 415 مخالفة تموينية فى حملات على الأسواق بـ6 مراكز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الوحدات المحلية فى 6 مراكز (ديرمواس، أبوقرقاص، ملوي، سمالوط، مطاي، بني مزار) بمحافظة المنيا حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مديريات (التموين، الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين)، أسفرت على مدار أسبوع عن ضبط 415 مخالفة تموينية متنوعة، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لضمان جودة المنتجات وضبط الأسعار.

في مركز ديرمواس، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس المركز، أنه تم ضبط 71 مخالفة تنوعت بين نقص وزن الخبز، غلق مخابز بدون عذر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز أبوقرقاص، أشار حامد فخري، رئيس المركز، إلى ضبط 30 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق، نقص وزن، وعدم وجود سجلات تفتيش أو شهادات صحية.

من جانبه، أكد تاج أبو سداح، رئيس مركز ملوي، تحرير 37 مخالفة، منها 23 مخالفة في المخابز و14 في الأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وفي مطاي، كشف عويس قاسم، رئيس المركز، عن ضبط 55 مخالفة، منها 38 مخالفة في المخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والنظافة، و17 مخالفة في الأسواق تتعلق ببيع سلع بدون فواتير وبيع بأسعار زائدة.

في بني مزار، أفادت إكرام محمود، رئيس المركز، بتحرير 198 مخالفة، منها 126 في المخابز لعدم نظافة المخابز ونقص وزن الخبز، بالإضافة إلى 72 مخالفة في قريتي شلقام وصندفا.

وفي سمالوط أشار الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز، إلى تحرير 24 مخالفة متنوعة في المحال التجارية، إضافة إلى إعدام 70 كيلو من الأغذية لعدم صلاحيتها.