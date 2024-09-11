ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 15 قضية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الدقهلية – القليوبية" من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، سبق إتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، قتل عمد" - ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 جنايات وهم "إعدام فى قضية قتل عمد – 2 بالسجن المؤبد فى قضيتى شروع فى قتل، سرقة بالإكراه - السجن 3 سنوات فى قضية إستعراض قوة) بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- عدد من الطلقات) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.