ضبط طن ونصف دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 211 محضرًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة، والتفتيش عليها بشكل دوري للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطن الإسماعيلي، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن بهدف ضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، لمتابعة انتظام العمل بها، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، واستغلال كامل الحصة المخصصة لكل مخبز من الدقيق البلدي المدعم على الوجه الذي نص عليه القانون، ومتابعة المحال التجارية والمخازن والأسواق.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 120 كيلو أغذية فاسدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرين لضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومه الدعم.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير31محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، 13 محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين،23 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 11 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لعدم وجود ميزان، محضر عدم وجود سجل بالمخبز، محضر توقف عن الإنتاج، 3 محاضر تجميع دقيق بلدي مدعم.

أيضًا تم تحرير محضرين لتوقف تاجر تمويني عن البيع، محضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الخبز السياحي، محضر تصرف في أُسطوانات البوتاجاز 36 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 5 محاضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، 51 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، محضر بيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، 7 محاضر لعدم نظافة المنشآت والعرض خارجها، محضر مخالفة لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، و5 محاضر لعينات فحص الصلاحية.

وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية المدعمة بكافة أرجاء المحافظة، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات.