سعد الصغير ينتهى من تحليل المخدرات ويغادر مصلحة الطب الشرعى لمحبسه

كتب إيهاب المهندس

انتهت مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم منذ قليل، من سحب عينة دم من المطرب الشعبي سعد الصغير لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وحضر المتهم سعد الصغير الى مصلحة الطب الشرعى وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة الترحيلات، حيث تم اصطحابه إلى الطابق الخاص بإجراء تحليل المخدرات.

وعقب انتهاء إجراء تحليل المخدرات لسعد الصغير قامت الأجهزة الأمنية بايداعه فى سيارة الترحيلات ليغادر الطب الشرعى إلى محبسه مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بحبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.