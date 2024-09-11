زراعة 152 ألف شجرة واستمرار أعمال التشجير فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال تشجير المدخل الغربى للمنطقة الصناعية بمركز مطوبس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون شجرة"، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أنه جرى زراعة 152 ألف شجرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، لكنها حق الأجيال المقبلة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسى للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى، وحماية التنوع البيولوجى، حيث تساهم الأشجار بشكل كبير فى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل انبعاثات الكربون، حيث تمتص قدرًا كبيرًا من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، ما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، لإضافة مزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة، بالإضافة إلى النباتات المزهرة بالمتنزهات وأسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية أمر يستحق الاهتمام لما يحققه من أهداف جمالية وبيئية وصحية واجتماعية تنموية ذات نفع كبير على المجتمع.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بالحفاظ والاهتمام بما تمت زراعته ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبي الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.



تفعيل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بكفر الشيخ



جانب من زراعة الأشجار



زراعة الأشجار بمطوبس



