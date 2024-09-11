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رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:25 م
رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 الآن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024
كتب محمود طه حسين

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يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على الرابط التالى للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024

للإطلاع على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 .. اضغط هنا

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 10سبتمبر 2024، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.

وبالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و 815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.


 







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