جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل بمحاضرة حول مشروعات التنمية

محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل، والذي يعقد تحت شعار "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، وفي هذا السياق، ألقى الدكتور عاصم الجزار الأستاذ بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، محاضرة حول "مشروعات التنمية العمرانية في مصر.. ما بين بناء البشر وبناء الحجر".

حضر المحاضرة، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والطلاب المشاركين في المعسكر.

وتناولت المحاضرة مشروعات التنمية العمرانية في مصر ودورها في تحقيق التوازن بين تنمية الإنسان وبناء البنية التحتية، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار جهود الدولة في تلبية احتياجات الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية في إطار مشروعات تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رجب أهمية هذه المحاضرات في تعزيز وعي الطلاب بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، ودورهم المستقبلي في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته أكد الدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني أن مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية هي مشروعات لبناء مجتمعات متكاملة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتؤكد اهتمام الدولة في مشروعاتها بالتفكير في الإنسان كجزء أساسي من عملية التنمية، والربط بين البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية.

جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقدمها معسكر قادة المستقبل هذا العام تحت عنوان "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، حيث بدأت فعاليات المعسكر من 24 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر، ويتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والأكاديميين والخبراء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.